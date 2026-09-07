कानपुर: 20 फीट गहरे गड्ढे के पास कांग्रेस का प्रदर्शन, नरमुंड की माला पहन जिलाध्यक्ष ने किया सत्याग्रह

विज्ञापन

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चमनगंज की सड़क पर हुआ 20 फीट गहरा गड्ढा महज एक उदाहरण है। पूरे शहर में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। जगह-जगह सड़कें टूट चुकी हैं और बड़े-बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन जानलेवा गड्ढों के कारण राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और आम नागरिकों को आए दिन परेशानी और दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिलाध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन कानपुर की जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है।शहर की सड़कें ‘मौत की सड़कें’ बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि किसी सड़क पर 20 फीट गहरा गड्ढा हो जाना सामान्य खराबी नहीं, बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता और जनता की जान से खिलवाड़ का प्रमाण है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी सड़क पर इतना गहरा गड्ढा होने के बावजूद जिम्मेदार विभागों की नजर क्यों नहीं पड़ी।