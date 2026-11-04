कानपुर: टप्पेबाजों ने दो व्यापारियों के 5.25 लाख उड़ाए, जांच में जुटी पुलिस

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बांदा के बबेरू निवासी अरुणेश कुमार गुप्ता मंगलवार को व्यापार के सिलसिले में शहर आए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि घंटाघर चौराहा के पास एक युवक उनकी कार के पास आया। टायर पंक्चर होने की बात कही। कार से उतरकर टायर देखने लगे। कार में लौटे तो रुपये से भरा बैग गायब था। बैग में करीब 4.50 लाख रुपये नकद और अन्य जरूरी कागजात थे।वहीं, कल्याणपुर निवासी व्यापारी केशवनाथ गुप्ता की कलक्टरगंज में गल्ला की दुकान है। बताया कि मंगलवार देर शाम उन्होंने बाजार से सरसों के तेल के टिन खरीदे। टिन कार में रखने लगे। इस दौरान एक युवक ने पास आकर रुपये गिरने की बात कही। जैसे ही वह रुपये उठाकर कार में बैठे तो बैग गायब मिला। बैग में 75 हजार रुपये, मोबाइल, चार्जर, पावर बैंक और जरूरी दस्तावेज थे।