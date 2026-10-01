कानपुर: क्लीनिक संचालक के पुत्र ने फंदा लगाकर दी जान, बंद कमरे में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर में रावतपुर थाना क्षेत्र के रजियाना मोहल्ले में बृहस्पतिवार दोपहर क्लीनिक संचालक के पुत्र शोयब (35) ने घर की तीसरी मंजिल स्थित कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। काफी देर तक कमरे से बाहर न आने पर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच के बाद साक्ष्य जुटाए।

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पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रजियाना निवासी शोयब अपने पिता मोहम्मद जमील के साथ घर के नीचे बनी दुकान में क्लीनिक चलाते थे। परिवार में मां, तीन भाई मुजीबुर्रहमान, निजामुर्रहमान और अजीजुर्रहमान, पत्नी तबस्सुम और दो बच्चे उमइमा व हरीबा हैं। भाइयों के मुताबिक, बृहस्पतिवार दोपहर करीब दो बजे शोयब तीसरी मंजिल स्थित कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया।