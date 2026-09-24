कानपुर: चौतरफा जाम से कराह उठा शहर, बारिश-जलभराव ने बिगाड़ी रफ्तार, पुलों पर रेंगते रहे वाहन, एंबुलेंस भी फंसी

कानपुर में बुधवार का दिन शहरवासियों के लिए जाम का दिन बन गया। सुबह से लगे चौतरफा जाम से लोग बिलबिला उठे। दोपहर में स्थिति कुछ ठीक हो रही थी, कि अचानक जोरदार बारिश के बाद हुए जलभराव के चलते यातायात फिर ठप हो गया। इसके चलते देर शाम तक सड़कें वाहनों से अटी नजर आईं।

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हालत ये रही कि कुछ मिनटों की दूरी तय करने में घंटों तक का समय लग गया। सबसे बुरी स्थिति गोविंदपुरी पुराने और गोविंदनगर नए पुल की रही। जहां जाम में कई एंबुलेंस भी फंसी रहीं। नंदलाल चौराहे से चावला होते हुए गोविंदनगर नए पुल पर भीषण जाम लगा।