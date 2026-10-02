कानपुर चेस चैंपियनशिप: डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज में दो दिवसीय टूर्नामेंट, सीएसजेएमयू और वीएसएसडी कॉलेज बने विजेता

कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की अंतर महाविद्यालयीय दो दिवसीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन शुक्रवार को डीएवी ट्रेनिंग कॉलेज, सिविल लाइंस में शुरू हुआ। टीम चैंपियनशिप के मुकाबलों में महिला वर्ग में सीएसजेएमयू और पुरुष वर्ग में वीएसएसडी कॉलेज ने पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में बालक वर्ग की टीम स्पर्धा में आठ और महिला वर्ग में आठ कॉलेजों की टीमों ने हिस्सा लिया।

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वहीं, व्यक्तिगत पुरुष वर्ग में 17 और महिला वर्ग में 12 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। पहले दिन टीम चैंपियनशिप के मुकाबले कराए गए। महिला वर्ग में सीएसजेएमयू ने सात अंकों के साथ पहला, जागरण कॉलेज ने छह अंक लेकर दूसरा और बीएनडी कॉलेज ने पांच अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। पुरुष वर्ग में वीएसएसडी कॉलेज सात अंकों के साथ विजेता रहा। सीएसजेएमयू छह अंक लेकर दूसरे और पीपीएन डिग्री कॉलेज पांच अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा।