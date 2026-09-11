कानपुर: सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहल, न्यू पीएचसी में समीक्षा बैठक, आशा और एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण

शुक्लागंज में राजधानी मार्ग स्थित न्यू पीएचसी में गुरुवार को एचपीवी टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक हुईं। इसमें नगर की सभी एएनएम और आशा कार्यकर्ता शामिल रही। उन्हें टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए इसके क्रियान्वयन कराने और परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तारीकरण करने के निर्देश दिए गए।

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मालूम हो कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को लगाया जाता है। न्यू पीएचसी प्रभारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में तेजी लाना है। बताया कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को लगाया जाता है।