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कानपुर: सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहल, न्यू पीएचसी में समीक्षा बैठक, आशा और एएनएम को दिया गया प्रशिक्षण

Fri, 11 Sep 2026 02:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 11 Sep 2026 02:13 PM IST
सार

Kanpur News: शुक्लागंज के न्यू पीएचसी में एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे निशुल्क एचपीवी (सर्वाइकल कैंसर बचाव) टीकाकरण अभियान और परिवार नियोजन सेवाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

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Kanpur cervical cancer prevention review meeting held at the new PHC training to ASHA workers and ANMs
न्यू पीएचसी में समीक्षा बैठक में एएनएम और आशा कार्यकर्ता - फोटो : amar ujala

विस्तार
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शुक्लागंज में राजधानी मार्ग स्थित न्यू पीएचसी में गुरुवार को एचपीवी टीकाकरण को लेकर समीक्षा बैठक हुईं। इसमें नगर की सभी एएनएम और आशा कार्यकर्ता शामिल रही। उन्हें टीकाकरण के बारे में जानकारी देते हुए इसके क्रियान्वयन कराने और परिवार नियोजन सेवाओं का विस्तारीकरण करने के निर्देश दिए गए।

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मालूम हो कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को लगाया जाता है। न्यू पीएचसी प्रभारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में परिवार नियोजन सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और बालिकाओं के लिए चलाए जा रहे एचपीवी टीकाकरण अभियान में तेजी लाना है। बताया कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए महिलाओं को लगाया जाता है।

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बालिकाओं को निशुल्क लगाई जा रही है वैक्सीन
बैठक में बताया गया कि एचपीवी वैक्सीन 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की बालिकाओं को निशुल्क लगाई जा रही है। बैठक में अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंपापुरवा के प्रभारी डॉ. वैभव श्रीवास्तव, जिला संयोजक फैमिली प्लानिंग आरिफ, पीएसआई इंडिया के प्रतिनिधि अनुरेश सिंह, अबरन हेल्थ सेंटर ब्रम्हनगर स्वास्थ्य केंद्र से अभिलाष पटेल आदि मौजूद रहे।

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