कानपुर में निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के दो दिवसीय शताब्दी समारोह के दूसरे दिन रविवार का शुभारंभ जीआईसी कॉलेज परिसर से निकाली गई भव्य शोभायात्रा से हुआ। इसमें देशभर से आईं लगभग 22 शाखाओं के सदस्यों ने भाग लिया। इसके पश्चात प्रथम सत्र में सम्मेलन की सौ वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष परिचर्चा आयोजित की गई।

विज्ञापन



इसमें सम्मेलन के विभिन्न कालखंडों में योगदान देने वाले श्री बरेन सरकार (1922–1952), डॉ. अमरनाथ करण (1953–1985) एवं श्री बीरेन चट्टोपाध्याय (1986–2026) के कार्यकाल व योगदान पर चर्चा की गई। साथ ही सम्मेलन के संस्थापक एवं समर्पित व्यक्तित्वों का स्मरण श्री अरुण कुमार राय ने किया।