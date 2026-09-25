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कानपुर: अचानक गिरा दुकान के आगे का सीमेंटेड शेड, वृद्धा समेत तीन लोग मलबे में दबकर घायल, सीएचसी में हुआ इलाज

Fri, 25 Sep 2026 04:54 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Fri, 25 Sep 2026 04:54 PM IST
सार

Kanpur News: रेउना थाना क्षेत्र के बाजार में शुक्रवार को एक दुकान के आगे लगा सीमेंटेड चादरों का शेड अचानक गिर गया। हादसे की चपेट में आने से खरीदारी करने आए दो बुजुर्गों और एक किशोरी समेत तीन लोग मलबे में दबकर घायल हो गए।

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Kanpur Cemented shed in front of a shop suddenly collapses three people including elderly woman injured
दुकान के आगे गिरा सीमेंट की चादरों का शेड - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के घाटमपुर क्षेत्रांतर्गत रेउना थाना क्षेत्र  में कस्बे की एक दुकान के आगे लगा सीमेंटेड चादरों का शेड अचानक गिर गया। हादसे में वृद्धा समेत तीन लोग दब गए। उन्हें नीचे से निकालकर घायलवस्था में सीएचसी भेजा गया, जहां सभी का उपचार किया गया।

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जानकारी के अनुसार, रेउना कस्बे में बाजार में दुकान के आगे का सीमेंट की चादरों का शेड अचानक गिर पड़ा। हादसे में वृद्धा समेत तीन लोग घायल हो गए। मौके पर ग्रामीणों व पुलिस ने उन्हें बाहर निकलवाकर घायलवस्था में सीएचसी घाटमपुर भेजा, जहां उपचार किया गया है।

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घायलों को उपचार कर घर भेज दिया
तीनों घायल गौरा निवासी सेवाराम (65), टडवारा निवासी निधि (17) व इछौली निवासी बिटान (60) पत्नी गजराज बाजार में खरीदारी करने आए थे। गंभीर चोट न होने के चलते सीएचसी में उपचार कर उन्हें घर भेज दिया गया है। पुलिस में मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है।

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