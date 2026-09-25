कानपुर: अचानक गिरा दुकान के आगे का सीमेंटेड शेड, वृद्धा समेत तीन लोग मलबे में दबकर घायल, सीएचसी में हुआ इलाज

कानपुर के घाटमपुर क्षेत्रांतर्गत रेउना थाना क्षेत्र में कस्बे की एक दुकान के आगे लगा सीमेंटेड चादरों का शेड अचानक गिर गया। हादसे में वृद्धा समेत तीन लोग दब गए। उन्हें नीचे से निकालकर घायलवस्था में सीएचसी भेजा गया, जहां सभी का उपचार किया गया।

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जानकारी के अनुसार, रेउना कस्बे में बाजार में दुकान के आगे का सीमेंट की चादरों का शेड अचानक गिर पड़ा। हादसे में वृद्धा समेत तीन लोग घायल हो गए। मौके पर ग्रामीणों व पुलिस ने उन्हें बाहर निकलवाकर घायलवस्था में सीएचसी घाटमपुर भेजा, जहां उपचार किया गया है।