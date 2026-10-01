कानपुर: रेस्टोरेंट की आड़ पर हुक्का बार चलाने वाले संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

चकेरी थानाक्षेत्र के सनिगवां में रेस्टोरेंट की आड़ पर हुक्का बार चलाने वाले संचालक के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। रेस्टोरेंट से पुलिस ने हुक्का की सामग्री भी बरामद की है। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा बताया कि सनिगवां स्थित द सोशल लाइफ रेस्टोरेंट में बुधवार शाम को छापा मारा गया था। रेस्टोरेंट की आड़ में लोगों को हुक्का पिलाया जा रहा था। हुक्का बार संचालक मो. तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। पांच हुक्का, दो फ्लेवर व आठ कोल मिले हैं। संचालक मो. तौसीफ लाइसेंस भी नहीं दिखा पाया है। इस पर दरोगा पवन दुबे की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

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