कानपुर: युवक की हत्या के प्रयास के मामले में फरार हिस्ट्रीशीटर समेत पांच आरोपियों के घर कुर्की की मुनादी

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नवाबगंज निवासी रामेश्वर निषाद ने नवाबगंज थाने में हिस्ट्रीशीटर देवा निषाद, मुन्ना निषाद, रितेश उर्फ नाटी निषाद, शिवम उर्फ घंटी, रचित निषाद, राजेश निषाद उर्फ गुंडाराज, काली उर्फ सोहित निषाद और अभिषेक उर्फ लाला को नामजद किया गया था। आरोप है कि छह सितंबर की शाम अमरूद मंडी में आरोपियों ने जान से मारने की नियत से उनके बेटे पीयूष को घेरकर रॉड, डंडे, तलवार और कुल्हाड़ी से वार कर मरणासन्न कर दिया था।

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नवाबगंज थाना क्षेत्र की अमरूद मंडी में युवक की हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार को पुलिस ने आरोपियों के घर पहुंचकर धारा 84 के तहत कुर्की की मुनादी कराई।