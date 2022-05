{"_id":"628a6882866b987ec30a635a","slug":"kanpur-case-of-suicide-of-girl-student-in-dg-college","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"KANPUR: डीजी कॉलेज में छात्रा के खुदकुशी मामले में बेकनगंज में मिली संदिग्ध की लोकेशन, दबिश से पहले फरार ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 23 May 2022 11:26 AM IST