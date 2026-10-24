कानपुर कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस: जीन स्टडी-AI तकनीक बचाएगी मरीजों की जान, सात राज्यों के विशेषज्ञों ने रखी राय

कानपुर में हृदय रोगों की बढ़ती समस्याओं और उनकी रोकथाम के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक विशेष कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में देश के सात अलग-अलग राज्यों से आए प्रमुख हृदय रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया और दिल की बीमारियों से बचाव के आधुनिक तरीकों पर विचार-विमर्श किया।

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कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से जीन स्टडी (आनुवंशिक अध्ययन) और चिकित्सा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग जैसे गंभीर और आधुनिक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। विशेषज्ञों का मानना था कि समय रहते जीन स्टडी और एआई तकनीक की मदद से दिल की बीमारियों के खतरे का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे मरीजों की जान बचाने में काफी मदद मिलेगी।