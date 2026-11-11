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कानपुर: हैंडब्रेक नहीं लगा होने से तालाब में गिरी कार, कुड़नी मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे श्रद्धालु, टला हादसा

Wed, 11 Nov 2026 12:16 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 11 Nov 2026 12:16 PM IST
सार

Kanpur News: भीतरगांव स्थित कुड़नी हनुमान मंदिर में फतेहपुर से आए दर्शनार्थियों की खड़ी कार हैंडब्रेक न लगा होने के कारण ढलान से खिसककर तालाब में जा गिरी। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मदद से कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

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Kanpur Car rolls into a pond after handbrake is left disengaged devotees had arrived to visit Kudni temple
तालाब में गिरी कार - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में भीतरगांव ब्लॉक के कुड़नी गांव स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दर्शन करने आए फतेहपुर के लोगों की कार हैंडब्रेक न लगे होने के कारण धीरे-धीरे पीछे की ओर खिसकने लगी। देखते ही देखते कार तालाब में जा गिरी। घटना के समय कार में कोई सवार नहीं था।

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वह केवल खड़ी थी। बताया गया कि फतेहपुर से आए लोग कार खड़ी करके मंदिर में दर्शन करने चले गए थे। इसी दौरान हैंडब्रेक न लगे होने से कार ढलान की ओर खिसकती हुई तालाब में पहुंच गई। दर्शन करके लौटे लोगों ने कार को तालाब में डूबा देखा, तो उनके होश उड़ गए।

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घंटों की मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकाली कार
इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से कार को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह कार को तालाब से बाहर निकाला जा सका। गनीमत रही कि घटना के समय कार में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस भी मौके पर पहुंची।

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