कानपुर: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद का उपचुनाव, 13 अक्टूबर को वोटिंग और 15 को नतीजे, आयोग ने जारी किया शेड्यूल

कानपुर में नगर पंचायत बिठूर के अध्यक्ष पद के उपचुनाव का कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया है। बीमारी से अध्यक्ष निर्मला सिंह के निधन के बाद से पद रिक्त चल रहा था। अब 13 अक्तूबर को सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान होगा, जबकि 15 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। अध्यक्ष पद इस बार अनारक्षित रखा गया है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 18 सितंबर को रिटर्निंग अधिकारी सार्वजनिक चुनाव अधिसूचना जारी करेंगे। इसी दिन से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होगी। 18 से 24 सितंबर तक सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक बिठूर नगर पंचायत कार्यालय में नामांकन होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 25 सितंबर को सुबह 11 बजे से होगी।