कानपुर: दीपावली बाद ही सिग्नेचर सिटी अड्डे से चलेंगी लखनऊ रूट की बसें

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संवाद न्यूज एजेंसी की पड़ताल में बुधवार को अफीम कोठी से आगे पुल की चढ़ाई पर तीन बसें खड़ी मिलीं। इनके परिचालक पैदल आ रहे यात्रियों से गंतव्य पूछकर उन्हें बस में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। पुल पर अन्य डिपो की बसें भी खड़ी थीं। इससे रुक-रुककर जाम लगता रहा। मंडलायुक्त ने झकरकटी पुल पर लगने वाले जाम को देखते हुए बसें हटाने और लखनऊ रूट की बसों को सिग्नेचर सिटी से चलाने के निर्देश दिए थे। इससे लखनऊ जाने वाली बसों को मेजर सलमान बस अड्डे तक नहीं आना पड़ता और पुल व आसपास के क्षेत्रों में वाहनों का लोड कम होता।रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक, वहां फिलहाल एक महिला क्लर्क और दो दिव्यांग चालक तैनात हैं। नियमित संचालन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना जरूरी है। क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए त्योहार से पहले संचालन व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जाएगा।