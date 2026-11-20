कानपुर में बिल्हौर के अरौल में मकनपुर चौकी क्षेत्र के रौगांव में शुक्रवार को सड़क किनारे पेड़ से एक युवक का शव लटका मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान रौगांव निवासी बबलू गौतम (36) पुत्र स्व. प्रभु दयाल के रूप में हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को सूचना दी गई है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

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