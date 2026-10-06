कानपुर: हाईवे किनारे पेड़ से लटका मिला शव, शर्ट से फंदा लगाकर दी जान, दस्तावेजों-मोबाइल से शिनाख्त, जांच शुरू

कानपुर में अरौल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। शव अलीगढ़-कानपुर हाईवे के पास हिंदूपुर रोड पर मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और शव की पहचान कराने के बाद परिजनों को सूचना दी।

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पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान छिबरामऊ तहसील के रतनपुर निवासी राजेश सिंह (42) पुत्र शिवदयाल सिंह के रूप में हुई। पुलिस को मौके से मृतक का मोबाइल फोन, ट्रेन की टिकट और पहचान संबंधी दस्तावेज मिले, जिससे उसकी पहचान हो सकी।