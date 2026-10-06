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कानपुर: हाईवे किनारे पेड़ से लटका मिला शव, शर्ट से फंदा लगाकर दी जान, दस्तावेजों-मोबाइल से शिनाख्त, जांच शुरू

Tue, 06 Oct 2026 10:23 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 06 Oct 2026 10:23 AM IST
सार

Kanpur News: अलीगढ़-कानपुर हाईवे के पास हिंदूपुर रोड पर मंगलवार सुबह 42 वर्षीय व्यक्ति का शव नीम के पेड़ से लटकता मिला। जेब से मिले ट्रेन टिकट, मोबाइल और पहचान पत्र के आधार पर उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दे दी है।

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Kanpur Body found hanging from a tree by the highway victim took his own life using his shirt as a noose
घटनास्थल पर जांच करती पुलिस - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में अरौल थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। शव अलीगढ़-कानपुर हाईवे के पास हिंदूपुर रोड पर मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और शव की पहचान कराने के बाद परिजनों को सूचना दी।

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पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान छिबरामऊ तहसील के रतनपुर निवासी राजेश सिंह (42) पुत्र शिवदयाल सिंह के रूप में हुई। पुलिस को मौके से मृतक का मोबाइल फोन, ट्रेन की टिकट और पहचान संबंधी दस्तावेज मिले, जिससे उसकी पहचान हो सकी।

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
इसके बाद पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राजेश ने अपनी शर्ट के कपड़े का इस्तेमाल कर पेड़ से फंदा लगाया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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