कानपुर: 48 घंटे की बारिश से बिल्हौर बेहाल, घरों में घुसा कई फीट पानी, फसल और कच्चे मकानों को भारी नुकसान

कानपुर के बिल्हौर तहसील क्षेत्र में बीते 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित है राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्गों के आसपास नाला नाली उफना जाने से कई स्थानों पर सड़क कट जाने की भी सूचना है। वहीं, सड़क के किनारे स्थित दुकान मकान में भी कई फीट तक पानी भरा होने से दुकानदारों और गृहस्वामियों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कई गांव में बिजली ठप होने की भी सूचना है, जबकि लगातार बारिश से कच्चे मकान भी गिर रहे हैं।

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