कानपुर: बर्रा 80 फीट रोड बनी 'यमराज का द्वार' जानलेवा गड्ढों के खिलाफ युवाओं ने यमराज बनकर किया अनोखा प्रदर्शन

लोगों ने खुद डाली गिट्टी-बालू, फिर भी नहीं सुधरी सड़क

क्षेत्रीय लोगों ने अपने स्तर पर गिट्टी और बालू डालकर कुछ गड्ढों को भरने की कोशिश की, लेकिन बड़े गड्ढे अब भी जस के तस हैं। युवा समाजसेवी अभिषेक यादव के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने कई बार नगर निगम अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।