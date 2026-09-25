कानपुर: ऑटो सवारों ने दिव्यांग युवक को पीटा, मोबाइल और पर्स लूटा, सड़क किनारे फेंककर भागे, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग युवक घर जाने के लिए ऑटो में बैठा। इसके बाद ऑटो में सवार चालक समेत उसके साथी पीड़ित को सुनसान जगह ले गए। जहां पर आरोपियों ने युवक को पीट नगदी व मोबाइल लूटा। इसके बाद सड़क किनारे फेंककर भाग गए। पीड़ित के भाई ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

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चकेरी के संजीव नगर निवासी मोहित कुमार के मुताबिक उनका भाई रोहित कुमार दिव्यांग है। वह जनरलगंज स्थित अंकित साड़ी की दुकान में काम करता है। बीते 23 सितंबर की रात वह काम खत्म कर दुकान से घर के लिए निकला था। रामादेवी चौराहे पर पहुंचने के बाद वह संजीव नगर के लिए एक ऑटो में बैठा था।