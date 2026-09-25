कानपुर: ऑटो सवारों ने दिव्यांग युवक को पीटा, मोबाइल और पर्स लूटा, सड़क किनारे फेंककर भागे, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर: ऑटो सवारों ने दिव्यांग युवक को पीटा, मोबाइल और पर्स लूटा, सड़क किनारे फेंककर भागे, जांच में जुटी पुलिस
Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत रामादेवी चौराहे से ऑटो में सवार हुए दिव्यांग युवक को ऑटो चालक और उसके साथियों ने बेरहमी से पीटा और लूटपाट की। आरोपी पीड़ित से नकदी, मोबाइल, लीड और चश्मा लूटकर उसे अलौलापुर मोड़ के पास सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए।
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कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में एक दिव्यांग युवक घर जाने के लिए ऑटो में बैठा। इसके बाद ऑटो में सवार चालक समेत उसके साथी पीड़ित को सुनसान जगह ले गए। जहां पर आरोपियों ने युवक को पीट नगदी व मोबाइल लूटा। इसके बाद सड़क किनारे फेंककर भाग गए। पीड़ित के भाई ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
चकेरी के संजीव नगर निवासी मोहित कुमार के मुताबिक उनका भाई रोहित कुमार दिव्यांग है। वह जनरलगंज स्थित अंकित साड़ी की दुकान में काम करता है। बीते 23 सितंबर की रात वह काम खत्म कर दुकान से घर के लिए निकला था। रामादेवी चौराहे पर पहुंचने के बाद वह संजीव नगर के लिए एक ऑटो में बैठा था।
चालक समेत उसके साथियों ने मारपीट की
इसमें ऑटो ड्राइवर के अलावा पहले से कुछ लोग सवार थे। पीड़ित रोहित को गैस प्लांट के पास उतरना था, लेकिन ड्राइवर ने ऑटो नहीं रोका। सुनसान इलाका देख ऑटो चालक समेत उसके साथियों ने मारपीट की। इसके बाद मोबाइल, पर्स में रखे रुपये, लीड और चश्मा ले लिया। पीड़ित रोहित बोल और सुन नहीं पता है।
सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है पुलिस
जिस कारण वह खामोश रहा और ऑटो सवार मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर अलौलापुर मोड़ के पास ऑटो से फेंककर फरार हो गये। इधर, घर पहुंच कर उसने इशारों में पूरी बात परिजनों को बताई। तब पीड़ित के भाई मोहित ने चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। लुटेरों की तलाश में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे है।