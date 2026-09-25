कानपुर: एथलेटिक्स टीम का चयन ट्रायल 26 को, प्रयागराज में होगी 61वीं स्टेट चैंपियनशिप, ऐसे कर सकते हैं अप्लाई

61वीं उत्तर प्रदेश जूनियर ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कानपुर की टीम चुनने की कवायद शुरू हो गई है। इसके ट्रायल जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन की ओर से 26 सितंबर सुबह 10 बजे से आजादनगर स्थित पंडित दीन दयाल विद्यालय में आयोजित किए जाएंगे। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी चार से छह अक्टूबर तक प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में होने वाली प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में कानपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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ट्रायल में अंडर-14, अंडर-16, अंडर-18 और अंडर-20 आयु वर्ग के खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। अंडर-14 और अंडर-16 वर्ग में निर्धारित स्पर्धाओं के अलावा ट्रायथलॉन ए, बी या सी में से किसी एक तथा किड्स जैवलिन थ्रो में प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। वहीं अंडर-16 वर्ग के पेंटाथलॉन के लिए भी खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा।