कानपुर: अर्मापुर मेले में अमानवीयता, कार से खींचकर सड़क पर फेंकी बच्ची, मां को भी बेरहमी से पीटा, रिपोर्ट दर्ज

कानपुर के अर्मापुर थाना क्षेत्र में दशहरा मेले में चार साल की बच्ची को कार से खींचकर सड़क पर फेंकने और उसकी मां से मारपीट के मामले में इकराम ठेकेदार और उसके साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोप है कि शराब के नशे में युवकों ने परिवार के साथ अभद्रता की और विरोध करने पर महिला को पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी।

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अर्मापुर स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर दो के कर्मचारी आवास निवासी गणेश की तहरीर के अनुसार, 20 अक्तूबर की रात करीब साढ़े नौ बजे वह पत्नी और चार व सात साल की दो बेटियों के साथ दशहरा मेला देखने गए थे। मेला गेट नंबर चार के पास इकराम ठेकेदार और उसके साथ मौजूद कुछ युवकों ने बदसलूकी शुरू कर दी।