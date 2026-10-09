कानपुर: सीएचएस सेंटर में ‘अन्वय लोकतंत्र 1.0’ का आगाज, 180 से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा, दिखाई अपनी प्रतिभा

कानपुर के सीएचएस एजुकेशन सेंटर में दो दिवसीय मॉडल यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन ‘अन्वय लोकतंत्र 1.0’ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। सोशिएनेक्स एलएलपी के तत्वावधान में नौ और 10 अक्टूबर को आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न स्कूलों व कॉलेजों के 180 से अधिक छात्र-छात्राएं बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में पहुंचे युवा प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के कूटनीतिक विषयों पर तर्क-वितर्क और विचार-विमर्श के जरिए अपनी भाषण कला और संसदीय ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं।

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सम्मेलन के दौरान गठित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र समितियों और राष्ट्रीय बोर्डों में छात्र-छात्राओं को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यूएनजीए समिति में अध्यक्ष नमन पाहुजा के साथ सह उपाध्यक्ष शिवांश नारंग और विक्रम सिंह कमान संभाल रहे हैं। वहीं यूएनसीएसडब्ल्यू समिति की अध्यक्षता गुरप्रीत सिंह कर रहे हैं, जबकि नलिनाक्ष श्रीवास्तव उपाध्यक्ष की भूमिका में हैं। अखिल भारतीय राजनीतिक दल बैठक में को-मॉडरेटर विशेष व पार्थ गुप्ता तथा प्रखर नारायण सिंह स्क्राइब के रूप में मुस्तैद हैं।