कानपुर: दीपावली पर उल्लू की बलि रोकने को अलर्ट, प्रमुख पक्षी बाजारों पर कड़ी निगरानी, विशेष टीमें भी गठित

कानपुर: दीपावली पर उल्लू की बलि रोकने को अलर्ट, प्रमुख पक्षी बाजारों पर कड़ी निगरानी, विशेष टीमें भी गठित
Kanpur News: दीपावली के पर्व पर तांत्रिक क्रियाओं और अंधविश्वास के नाम पर होने वाली उल्लू की बलि व अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के लिए वन विभाग ने विशेष टीमों का गठन किया है। शहर के प्रमुख पक्षी बाजारों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
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कानपुर में दीपावली पर तांत्रिक क्रियाओं के नाम पर उल्लू की बलि और अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के लिए वन विभाग ने विशेष टीमें गठित की हैं। परेड, बगाही, बाकरगंज और अशोकनगर के पक्षी बाजारों पर नजर रखी जा रही है। एनजीओ स्पॉन के सहयोग से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, ताकि पक्षियों के प्रति क्रूरता रोकी जा सके। डीएफओ आकांक्षा जैन ने बताया कि तराई समेत अन्य क्षेत्रों से आने वाले पक्षी व्यापारियों की निगरानी की जा रही है।
व्यापारी बाहर से उल्लू लाकर यहां बेचते हैं। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर छापेमारी की जाएगी। बताया कि उल्लू को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (आईयूसीएन) ने लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में चिह्नित किया है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 की अनुसूची-1 में संरक्षित है। कुछ लोग सोशल मीडिया साइटों के जरिए उल्लू की खरीदारी के लिए संपर्क कर रहे हैं। दीपावली पर इसकी कीमत आठ से दस लाख रुपये तक बताई जा रही है।
पशु-पक्षियों के प्रति क्रूरता अनुचित
राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार के पक्षी व्यापारियों से भी संपर्क साधा जा रहा है। बताया जाता है कि उल्लू की आपूर्ति के लिए छह महीने पहले ही एडवांस रकम भेज दी जाती है। वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य डॉ. रमेश चिंतक ने कहा कि दीपावली पर उल्लू की बलि देना भ्रांति है। इससे कोई लाभ नहीं होता। पशु-पक्षियों के प्रति क्रूरता अनुचित है। जीवों का संरक्षण पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है।