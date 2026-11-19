कानपुर में चौथे अजय शर्मा मेमोरियल टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट में रोवर्स की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 178 रन बनाए। कानपुर साउथ की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में टॉस जीतकर रोवर्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

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रोवर्स की ओर से सचिन शुक्ला ने 100 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि ईशान अवस्थी ने 60 रन का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कानपुर साउथ की ओर से आदेश कुमार ने तीन विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी की। वहीं पंकज कुमार ने दो विकेट हासिल किए। अमन एस. ठाकुर ने भी गेंदबाजी में योगदान दिया। ब्रेक के बाद दूसरी पारी खेली जाएगी। रोवर्स की ओर से सचिन शुक्ला ने 100 रन की शानदार शतकीय पारी खेली, जबकि ईशान अवस्थी ने 60 रन का योगदान दिया। दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। कानपुर साउथ की ओर से आदेश कुमार ने तीन विकेट लेकर अच्छी गेंदबाजी की। वहीं पंकज कुमार ने दो विकेट हासिल किए। अमन एस. ठाकुर ने भी गेंदबाजी में योगदान दिया। ब्रेक के बाद दूसरी पारी खेली जाएगी।

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