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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur 1500 crore mega scam 9000 page charge sheet prepared 13 individuals named as accused

1500 करोड़ की महाठगी:  नौ हजार पन्नों की चार्जशीट तैयार, 13 लोगों को बनाया गया आरोपी, लुक आउट नोटिस भी जारी

Thu, 08 Oct 2026 12:05 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 08 Oct 2026 12:05 PM IST
सार

Kanpur News: दुबई में बैठकर देश के विभिन्न राज्यों के लोगों से करीब 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले महाठग रवींद्र सोनी और उसके गिरोह के खिलाफ पुलिस ने 9,000 पन्नों की विशाल चार्जशीट तैयार कर ली है। कोतवाली पुलिस द्वारा तैयार इस चार्जशीट में कुल 13 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

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Kanpur 1500 crore mega scam 9000 page charge sheet prepared 13 individuals named as accused
महाठग रविंद्र नाथ सोनी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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दुबई में बैठकर करोड़ों की ठगी करने के आरोपी महाठग रवींद्र सोनी के खिलाफ पुलिस ने नौ हजार पन्नों की चार्जशीट तैयार की है। इसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में 40 लोगों की गवाही हुई है। इलेक्टट्रानिक साक्ष्य भी पर्याप्त हैं।

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70 से अधिक बैंक खातों के लेनदेन का ब्योरा तैयार किया गया है। महाठग ने देश के कई राज्यों के लोगों से करीब 1500 करोड़ की ठगी की है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 18 प्राथमिकी भी दर्ज हैं। इन मामलों की जांच एसआईटी कर रही है जल्द ही इनमें ईडी की भी एंट्री हो सकती है। प्रभारी के मुताबिक सभी 13 आरोपियों को लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है।

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