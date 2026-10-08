1500 करोड़ की महाठगी:  नौ हजार पन्नों की चार्जशीट तैयार, 13 लोगों को बनाया गया आरोपी, लुक आउट नोटिस भी जारी

दुबई में बैठकर करोड़ों की ठगी करने के आरोपी महाठग रवींद्र सोनी के खिलाफ पुलिस ने नौ हजार पन्नों की चार्जशीट तैयार की है। इसमें 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कोतवाली प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि मामले में 40 लोगों की गवाही हुई है। इलेक्टट्रानिक साक्ष्य भी पर्याप्त हैं।

विज्ञापन



70 से अधिक बैंक खातों के लेनदेन का ब्योरा तैयार किया गया है। महाठग ने देश के कई राज्यों के लोगों से करीब 1500 करोड़ की ठगी की है। उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 18 प्राथमिकी भी दर्ज हैं। इन मामलों की जांच एसआईटी कर रही है जल्द ही इनमें ईडी की भी एंट्री हो सकती है। प्रभारी के मुताबिक सभी 13 आरोपियों को लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है।