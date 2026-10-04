कानपुर: शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 15 लाख की ठगी, रिवॉल्वर दिखाकर दी धमकी, चार नामजद पर एफआईआर दर्ज

कानपुर में गारंटीड रिटर्न और शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा देकर 15 लाख रुपये निवेश कराने और रकम वापस मांगने पर धमकी देने का आरोप लगाते हुए नजीराबाद थाने में चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरके नगर निवासी बृजेश कुमार मिश्रा के मुताबिक उसे ट्रेडिंग में निवेश के फायदे बताए और गारंटीड रिटर्न का भरोसा दिलाया।

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उनके कहने पर पांच अप्रैल 2024 को रवि श्रीवास्तव के खाते में 15 लाख रुपये भेजे गए। इसके बाद भी अलग-अलग तारीखों में अन्य खातों में रकम जमा कराई गई। 15 मई 2025 को करीब 3.80 लाख रुपये भी बताए गए खाते में भेजे गए। आरोप है कि निवेश की रकम और मुनाफा वापस मांगने पर आरोपी टालमटोल करने लगे। रकम लौटाने के बजाय और निवेश करने का दबाव बनाया गया।