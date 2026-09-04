कानपुर: बारिश से झुका 11 हजार वोल्ट का हाईटेंशन पोल, पेड़ों की डालियों के बीच झूल रहे तार, दहशत में ग्रामीण
Kanpur News: बिल्हौर में नानामऊ रोड किनारे लगा 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का पोल लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी धंसने से सड़क की तरफ खतरनाक ढंग से झुक गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पोल लगाते वक्त मानक के अनुसार ग्राउटिंग नहीं की गई थी, जिसकी शिकायत पहले भी की गई थी।
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कानपुर में बिल्हौर तहसील के नानामऊ रोड किनारे 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का पोल चार दिन से हो रही बारिश के चलते मिट्टी धंसने से सड़क की ओर झुक गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पोल की नींव में मानक के अनुरूप ग्राउटिंग नहीं की गई थी, जिसकी शिकायत पोल लगाए जाने के समय भी की गई थी।
बारिश में मिट्टी का कटाव होने से पोल का निचला हिस्सा कमजोर हो गया है। लोगों ने बिजली विभाग से कई बार शिकायत कर पोल को दुरुस्त कराने की मांग की, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा पोल के पास लगे पेड़ों की डालियां भी हाईटेंशन तारों के ऊपर झुकी हैं। डालियां टूटने पर तारों के संपर्क में आने से हादसे का खतरा है।