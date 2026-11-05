कानपुर: बालक के पेट में 11 दिन से फंसा 10 का सिक्का, फिर भी बिता रहा है सामान्य दिनचर्या, डॉक्टर ने कही ये बात

कानपुर में भीतरगांव के परौली गांव में 11 दिन पहले खेल-खेल में 10 रुपये का सिक्का करीब 14 वर्षीय बालक के मुंह में जाने से गले में फंस गया। परिजन हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां सिक्का नहीं निकाला जा सका। बाद में दोबारा कराए गए एक्सरे में सिक्का पेट के अंदर छोटी आंत व बड़ी आंत के जोड़ के पास फंसा दिख रहा।

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घटना के 11 वें दिन भी सिक्का पेट में फंसा है, लेकिन बालक की दिनचर्या सामान्य बनी हुई है। वह रोजाना की तरह खाना खा रहा है, स्कूल जा रहा है और दोस्तों के साथ खेल भी रहा है। वहीं, एक्सरे में पेट के अंदर आंत के पास सिक्का फंसा दिखाई देने के बाद से परिजन चिंतित हैं। परौली गांव निवासी हरिश्चंद्र कुशवाहा ने बताया कि उनका इकलौता बेटा लवकुश (14) आठवीं कक्षा का छात्र है।