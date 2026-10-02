कन्नौज: युवक की संदिग्ध बुखार से मौत, पांच दिन पहले बिगड़ी थी तबीयत, कानपुर लाते समय तोड़ा दम, परिजन बेहाल

कन्नौज जिले में सौरिख थाना क्षेत्र के ग्राम शिवसिंहपुर निवासी एक युवक की अहमदाबाद में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए लाते समय रास्ते में मौत हो गई। शुक्रवार सुबह जैसे ही युवक का शव गांव पहुंचा, परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

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गांव शिवसिंहपुर निवासी ब्रह्मपाल का 22 वर्षीय पुत्र हिमांशु पाल गुजरात के अहमदाबाद में एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। परिजनों के अनुसार, करीब पांच दिन पहले उसे अचानक तेज बुखार आया था। इसके बाद उसे गंभीर रूप से खूनी दस्त की शिकायत हो गई।