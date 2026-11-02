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कन्नौज: भूसा लदे लोडर की टक्कर से तीन वर्षीय मासूम की मौत, हादसे के बाद परिवार में मचा कोहराम

Mon, 02 Nov 2026 04:24 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कन्नौज Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 02 Nov 2026 04:24 PM IST
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Kannauj: Three-year-old child killed after being struck by a loader carrying fodder
मौके पर लगी भीड़ - फोटो : अमर उजाला
सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मौसमपुर अल्हड़ में सोमवार सुबह भूसा लदे लोडर की टक्कर से तीन वर्षीय मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आक्रोशित परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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मौसमपुर अल्हड़ निवासी दीपक का तीन वर्षीय पुत्र सोमवार सुबह घर के पास खेल रहा था। इसी दौरान भूसा लदे लोडर ने बच्चे को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम की   मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। तहरीर और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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