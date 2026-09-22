कन्नौज: अवैध पटाखा फैक्टरी में जोरदार धमाका, मकान क्षतिग्रस्त और एक गंभीर रूप से झुलसा, जांच में जुटी पुलिस

कन्नौज जिले में छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बहवलपुर में मंगलवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शिवकुमार भुर्जी के मकान के समीप टीन मे चल रही अवैध पटाखा बनाने की इकाई में भीषण विस्फोट हो गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास का इलाका दहल उठा और मकान की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में पटाखा बना रहा कारीगर बुरी तरह झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा रेफर किया गया है।

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जानकारी के मुताबिक, बहवलपुर निवासी शिवकुमार भुर्जी के घर पर सुबह करीब 11:00 से 11:30 बजे के बीच अवैध आतिशबाजी (बारूद गोला) बनाने का काम चल रहा था। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में अचानक बारूद में विस्फोट हो गया। धमाके की तेज आवाज सुनकर गांव में भगदड़ मच गई और ग्रामीण घटनास्थल की तरफ दौड़े। मौके पर देखा गया कि मकान छत-विक्षत हो चुका था और आतिशबाजी बना रहा कारीगर शिवकुमार चक्रवर्ती (55) पुत्र दुआरिका चिक निवासी बहवलपुर आग की लपटों में झुलसकर तड़प रहा था।