कन्नौज: सपा मुखिया का पुतला फूंकने को लेकर विवाद, HAM के अध्यक्ष की पिटाई, जड़े थप्पड़ और सड़क पर पटका, हंगामा

कन्नौज जिले में शहर के मकरंदनगर तिराहे पर गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। सपा मुखिया अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का पुतला फूंकने पहुंचे हिंदुस्तान आजाद मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में पीट दिया।

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बताया गया कि हिंदुस्तान आजाद मंच के अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ पुतला लेकर तिराहे पर पहुंचे थे। इसकी भनक लगते ही सपा नेत्री और कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। पुतला फूंकने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया।