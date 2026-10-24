कन्नौज: आबादी के बीच टूटा 33 हजार वोल्ट का तार, टिनशेड में लगी आग से मचा हड़कंप, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा
Kannauj News: उमर्दा कस्बे में आबादी क्षेत्र से गुजर रही 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार शनिवार सुबह अचानक टूटकर एक कपड़े की दुकान के टिनशेड पर गिर गया, जिससे वहां आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई जनहानि नहीं हुई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।
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कन्नौज जिले के उमर्दा कस्बे में आबादी क्षेत्र से होकर गुजर रही 33 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन का तार शनिवार सुबह अचानक टूटकर गिर पड़ा। तार एक कपड़े की दुकान के टिनशेड पर गिरा, जिससे आग लग गई। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली निगम के खिलाफ आक्रोश फैल गया।
नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर साफ कहा कि जब तक हाईटेंशन लाइन के नीचे सुरक्षा गार्ड नहीं लगाए जाते, तब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होने दी जाएगी। उमर्दा स्थित काऊ मिल्क प्लांट और वेजिटेबल प्लांट को बिजली आपूर्ति करने के लिए करीब 10 साल पहले अनुमानित पांच करोड़ की लागत से 33 हजार वोल्ट की लाइन कस्बे से करीब एक किलोमीटर दूर आबादी क्षेत्र से होकर गुजरी है।
जिम्मेदारों ने नहीं दिखाई गंभीरता
शनिवार सुबह करीब छह बजे फॉल्ट के चलते हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर नीचे गिर गया। तार दुकान के टीनशेड पर गिरने से आग लग गई। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और लोगों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कस्बा निवासियों ने बताया कि आबादी में हाईटेंशन लाइन से होने वाले खतरे को देखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी ने तारों के नीचे सुरक्षा गार्ड लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद विभागीय उदासीनता के चलते सुरक्षा गार्ड लगाने का काम अब तक अधूरा पड़ा है। कहना है कि सुरक्षा इंतजाम पूरे कराने के लिए कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन जिम्मेदारों ने गंभीरता नहीं दिखाई।