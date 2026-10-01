कन्नौज: बुखार से 10 साल की मासूम की मौत, हालत बिगड़ने पर सीएचसी में कराया था भर्ती, परिजन रो-रोकर बेहाल

कन्नौज जिले के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज बुखार की चपेट में आई एक 10 वर्षीय मासूम छात्रा की इलाज के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौत हो गई। किशोरी की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली क्षेत्र की चौकी इंदिरा नगर के गांव तेरा रब्बू निवासी छोटे शर्मा की बेटी कनक (10) को सोमवार को बुखार आया था।

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परिजनों ने गांव में ही निजी चिकित्सक से उसका उपचार कराया। इसके बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। गुरुवार सुबह अचानक हालत बिगड़ने पर परिजन उसे नगर के एक निजी चिकित्सक के यहां लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने सलाह दिए जाने के बाद परिजन कनक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे और वहां भर्ती कराया।