Kanpur News: सांसद के निर्देश के बाद भी नहीं बनी कालपी रोड, पनकी रेलवे पुल के पास एक किमी हिस्सा जर्जर

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सड़क पर गहरे गड्ढे हैं। बिखरी बजरी भी राहगीरों की परेशानी बढ़ा रही है। जाम के कारण लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। एक अक्तूबर को सांसद रमेश अवस्थी और गोविंदनगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सड़क का निरीक्षण किया था। पीसी ट्रांसपोर्ट से धर्मकांटा तक करीब एक किलोमीटर लंबा हिस्सा जर्जर मिला था। सांसद ने अधिशासी अभियंता अनूप मिश्रा को दो दिन के भीतर निर्माण कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए थे। 10 अक्तूबर तक काम शुरू नहीं हुआ है।इस पर पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता अजय कुमार ने बताया कि सड़क की चौड़ाई सात मीटर होने के कारण निर्माण कार्य के दौरान जाम लगने की आशंका है। कानपुर कमिश्नरी से अनुमति मांगी गई है। अनुमति नहीं मिलने के कारण काम शुरू नहीं हो पाया है।