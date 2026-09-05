Kanpur News: नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की...

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जन्माष्टमी को लेकर चारों तरफ उत्साह नजर आया। घरों भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर झांकी सजाई जाती रहीं। जिसमें श्री कृष्ण की को सुंदर वस्त्र धारण कराए गए।मोर मुकुट, कानों में कुंडल आदि सजाए गए। झांकी सजाए जाने के साथ घरों में पूजन सामग्री पंजीरी, पंचअमृत, माल पुआ तैयार किया जाता रहा। पुखरायां स्थित मौहर माता मंदिर में मौहर देवी संकीर्तन मंडल की ओर से मदनलाल मिश्र, राजू ओमर, बीके मिश्र, विनय गुप्ता, हरी ओम गुप्ता श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते रहे।गायक श्रवण कुमार ने कन्हैया तेरी लीला है अपरंपार जनम लिया गोकुल में, आए जग के पालनहार तेरी लीला अपरंपार गाकर लोगों को खूब झुमाया। गायक राम प्रकाश पाल ने नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी भजन गाया। बर्तन बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भूरा पंडित, त्रिलोकी नाथ, आशीष कुमार, मोहित, प्रियम, युवराज आशी, गर्वित ने पूजन अर्चन किया। ध्रुव ओमर, श्यामजी ओमर, रजत ओमर, विनय ओमर, प्रबल द्विवेदी सहित श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण कराया। वहीं, गौर कृष्ण धाम में झांकी सजाई गई। श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहे। झांकी खुलने के बाद आरती कर प्रसाद वितरण कराया गया। वहीं माती पुलिस लाइन में धूमधाम के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। जिले के थाना और चौकी परिसर में भी सजावट के साथ श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया।