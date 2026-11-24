कानपुर: कंधा टकराने पर सराफा कारोबारी पिता-पुत्र को पीटा, दोनों घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 24 Nov 2026 11:19 PM IST
सार
Kanpur News: दुकानदार ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। पिता की आंख में चोट आई।
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विस्तार
कलक्टरगंज में रास्ते में जाम के दौरान मोमोज की दुकान पर कंधा टकराने पर दुकानदार ने साथियों के साथ मिलकर सराफा कारोबारी और उनके बेटे को पीटकर घायल कर दिया। दोनों के कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़ित दर्जनों व्यापारियों के साथ थाने पहुंचे और तहरीर दी।
नीलवाली गली निवासी राकेश कुमार जायसवाल की नयागंज में सराफा दुकान है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 7:30 बजे वह पीपल वाली कोठी के पास जा रहे थे। रास्ते में जाम लगा होने के कारण मोमोज की दुकान पर उनका कंधा दुकानदार से टकरा गया। इस पर दुकानदार ने उन्हें सड़क पर गिराकर पीटा। वह जान बचाकर दुकान की ओर भागे तो आरोपियों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। घटना की जानकारी पर बेटा वत्सल आरोपियों का विरोध करने पहुंचा तो उसे भी लात घूंसों से पीटा।
राकेश ने मारपीट के दौरान चांदी का ब्रेसलेट गिरने की बात कही है। आरोप है कि एक माननीय की शह पर आरोपियों का दुस्साहस बढ़ा है। घटना के दौरान माननीय भी मौके पर मौजूद थे जिन्होंने आरोपियों को पुलिस से बचा लेने की बात कही। घायल पिता-पुत्र दर्जनों व्यापारियों के साथ कलेक्टरगंज थाने पहुंचे और तहरीर दी। इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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नीलवाली गली निवासी राकेश कुमार जायसवाल की नयागंज में सराफा दुकान है। उन्होंने पुलिस को बताया कि सोमवार रात करीब 7:30 बजे वह पीपल वाली कोठी के पास जा रहे थे। रास्ते में जाम लगा होने के कारण मोमोज की दुकान पर उनका कंधा दुकानदार से टकरा गया। इस पर दुकानदार ने उन्हें सड़क पर गिराकर पीटा। वह जान बचाकर दुकान की ओर भागे तो आरोपियों ने उनके कपड़े तक फाड़ दिए। घटना की जानकारी पर बेटा वत्सल आरोपियों का विरोध करने पहुंचा तो उसे भी लात घूंसों से पीटा।
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राकेश ने मारपीट के दौरान चांदी का ब्रेसलेट गिरने की बात कही है। आरोप है कि एक माननीय की शह पर आरोपियों का दुस्साहस बढ़ा है। घटना के दौरान माननीय भी मौके पर मौजूद थे जिन्होंने आरोपियों को पुलिस से बचा लेने की बात कही। घायल पिता-पुत्र दर्जनों व्यापारियों के साथ कलेक्टरगंज थाने पहुंचे और तहरीर दी। इंस्पेक्टर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि जांच कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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