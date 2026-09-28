जालौन: पंचमुखी हनुमान मंदिर में माथा टेकने के बाद दान पेटिका का ताला तोड़ नगदी लेकर फरार हुआ चोर

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चोर ने मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया उसके पहले बगल में स्थित दुकान के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया। सुबह करीब चार बजे पुजारी संदीप दुबे मंदिर की साफ-सफाई करने पहुंचे तो टूटे ताले देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल यूपी 112 और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और उसकी तलाश में जुटी है। चोर ने मंदिर के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया उसके पहले बगल में स्थित दुकान के ताले तोड़ने का भी प्रयास किया। सुबह करीब चार बजे पुजारी संदीप दुबे मंदिर की साफ-सफाई करने पहुंचे तो टूटे ताले देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल यूपी 112 और कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान और उसकी तलाश में जुटी है।

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आस्था के मंदिर में चोरी की घटना ने लोगों को हैरान कर दिया। सोमवार की रात करीब 3 बजे एक चोर पंचमुखी हनुमान मंदिर में घुसा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर ने मंदिर में चोरी करने से पहले भगवान के सामने माथा टेका फिर उसके बाद दान पेटिका के ताले तोड़कर नगदी लेकर फरार हो गया। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।