Kanpur News: शहर के 90 अत्याधुनिक कूड़ा घरों की जांच शुरू

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नगर निगम में भ्रष्टाचार की परतें धीरे-धीरे खुलती जा रही हैं। अब अत्याधुनिक कूड़ा घरों का मामला सामने आया है। शहर में कूड़े के निस्तारण के लिए स्मार्ट सिटी के तहत हर वार्ड में सॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन (अत्याधुनिक कूड़ा घर) बनाए गए हैं। इनकी संख्या करीब 90 है। पार्षद शिकायत कर रहे थे कि उनके वार्ड में यह अत्याधुनिक कूड़ा घर तो बने हैं लेकिन संचालित नहीं हो रहा। इससे सड़क तक कूड़ा फैला रहता। इसके मद्देनजर अब इन कूड़ा घरों की जांच कराने का निर्णय लिया गया है। इसमें यह देखा जा रहा है कि कहां-कहां यह अत्याधुनिक कूड़ा घर बने हैं। यह संचालित हो रहे हैं या नहीं और कूड़ा निस्तारण हो रहा है या नहीं।हर वार्ड में एक अत्याधुनिक कूड़ा घर जरूरीनियमत: हर वार्ड में कम से कम एक अत्याधुनिक कूड़ा घर होना चाहिए। आबादी के हिसाब से इनकी संख्या दो से चार तक भी हो सकती है लेकिन अभी भी शहर के 110 में से कई वार्ड ऐसे हैं जहां इनका निर्माण ही नहीं कराया गया है। कई वार्डों में बने भी हैं तो संचालित नहीं हो रहे।वर्जनसॉलिड वेस्ट ट्रांसफर स्टेशन की जांच के लिए कहा था। इसकी रिपोर्ट भी बन रही है। एक-दो दिन में रिपोर्ट आने पर देखा जाएगा। उसके बाद कमी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। - अर्पित उपाध्याय, नगर आयुक्त