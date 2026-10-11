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Kanpur News: वेबसाइट में मिलेगी गणितज्ञ प्रो. हरीश चंद्र के शोधों की जानकारी

Sun, 11 Oct 2026 02:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:38 AM IST
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Information about the research of mathematician Prof. Harish-Chandra will be available on the website.
कानपुर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज के बैनर तले गणितज्ञ प्रो. हरीश चंद्र की 103वीं जयंती पर शनिवार को तीन दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। प्रो. हरीश के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित वेबसाइट का लोकार्पण किया गया। इसे एमएससी गणित के विद्यार्थी हर्षित राम गुप्ता ने तैयार किया है।
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इस डिजिटल पहल के माध्यम से महान गणितज्ञ के जीवन, शोध और वैज्ञानिक योगदान से जुड़ी जानकारी विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं तक पहुंचाई जा सकेगी। उनके जीवन और उपलब्धियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि एचआरआई के गणित विभाग के रीडर प्रो. तुहिन घोष रहे। इस मौके पर स्कूल की सह निदेशक प्रो. अंजू दीक्षित, एचबीटीयू के प्रो. एपी द्विवेदी, डॉ. पीएन पाठक आदि लोग उपस्थित रहे।
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