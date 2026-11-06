Kanpur News: शहर में खुलेगा औद्योगिक केंद्र, तलाशी जा रही जमीन

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बताया गया कि पहले केंद्र को 100 एकड़ में विकसित करने की योजना थी, लेकिन अब इसे शहर में 10 से 15 एकड़ में बनाने का निर्णय लिया गया है। यहां जिला उद्योग केंद्र, जिला रोजगार कार्यालय, लीड बैंक, कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग एवं इंटर्नशिप सहायक प्रकोष्ठ और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रकोष्ठ के कार्यालय होंगे। इसके संचालन के लिए समिति भी गठित की गई है। रोजगार केंद्र में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसका संचालन एमएसएमई के सहयोग से होगा।बैठक में ब्लू डॉट पोर्टल की जानकारी भी दी गई। इस पर नौकरी पाने के इच्छुक युवाओं और रोजगार देने वाले संस्थानों का पंजीकरण किया जाएगा। 30 नवंबर तक पांच हजार युवाओं को नौकरी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त उद्योग अंजनीश प्रताप सिंह ने बताया कि औद्योगिक केंद्र में कई सुविधाएं एक जगह मिलने से उद्यमियों और युवाओं को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।केंद्र के लिए जमीन की तलाश जारी है। बैठक में फीटा के महासचिव उमंग अग्रवाल ने सुझाव दिया कि योजना में सरकारी अधिकारियों और विभागों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उद्योगों को नौकरी के इच्छुक युवाओं की सही जानकारी दी जाए। साथ ही चयन के लिए तय मानकों से भी उद्यमियों को अवगत कराया जाए। बैठक में यासिर बवेजा, अब्दुल अली, सचिन दीक्षित और डॉ. सुभाषिनी शिवहरे मौजूद रहे।