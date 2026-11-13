Kanpur News: पीएचडी कोर्स वर्क में शोधार्थी पढ़ेंगे एआई इन रिसर्च

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इसके जरिए उन्हें बताया जाएगा कि शोध के अलग-अलग चरणों में एआई की मदद किस तरह ली जा सकती है और इसके इस्तेमाल में किन नैतिक मानकों का ध्यान रखना जरूरी है। विश्वविद्यालय का यह निर्णय किसी एक विषय या विभाग तक सीमित नहीं रहेगा। विज्ञान, कला, वाणिज्य, प्रबंधन समेत सभी संकायों में पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को इस पाठ्यक्रम को पढ़ना होगा। इसके लिए कोर्स वर्क के मौजूदा एक क्रेडिट वाले एकेडमिक एक्टिविटी घटक को समाप्त कर दिया गया है। उसकी जगह अब एआई आधारित अध्ययन कराया जाएगा।इस बदलाव से शोधार्थियों के कोर्स वर्क का कुल क्रेडिट पहले की तरह ही रहेगा। शोध में एआई के बढ़ते उपयोग के बीच उसके जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय का जोर शोधार्थियों को तकनीक के इस्तेमाल के साथ उसकी सीमाओं और नैतिक पक्ष से परिचित कराने पर है। पाठ्यक्रम के माध्यम से उन्हें एआई की उपयोगिता, शोध प्रक्रिया में उसकी भूमिका और उससे जुड़ी जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी।लिखित परीक्षा के बजाय देना होगा प्रजेंटेशनइस विषय में शोधार्थियों की समझ का आकलन लिखित परीक्षा के बजाय प्रजेंटेशन से किया जाएगा। इसके लिए विवि ने मूल्यांकन की अलग व्यवस्था तैयार की है। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने बताया कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को तैयार कर लिया गया है। विद्या परिषद और कार्य परिषद दोनों से प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। नए सत्र से इसे पीएचडी कोर्स वर्क का हिस्सा बनाया जाएगा।