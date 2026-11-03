Kanpur News: अप्रैल 2027 में हैंडओवर होगा आईआईटी का सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल

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उन्होंने आगे बताया कि गंगवाल स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के तहत बन रहा यह अस्पताल लगभग तैयार है। निर्माण में बारिश और निर्माण कंपनियों के बीच आपसी विवाद के कारण देरी हुई है। अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी समेत छह प्रमुख विशेषज्ञताओं में उच्चस्तरीय इलाज की सुविधा मिलेगी। यहां सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी उपलब्ध होंगे। भविष्य की योजनाओं पर प्रो. अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल शुरू होने के साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में शोध कार्य भी शुरू होगा। सत्र 2027 से गैर-क्लीनिकल और चिकित्सा से जुड़े इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई शुरू की जाएगी।आईआईटी और आईआईआईटी-लखनऊ में बनेगा यू-हबप्रो. मणींद्र ने बताया कि डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार दो यू-हब स्थापित करेगी। पहला आईआईटी के नोएडा कैंपस और दूसरा आईआईआईटी लखनऊ में बनेगा। दोनों केंद्रों का उद्घाटन नवंबर के अंत तक प्रस्तावित है। लखनऊ में बन रहे प्रदेश सरकार के डेटा सेंटर को आईआईटी कानपुर साइबर सुरक्षा प्रदान करेगा। संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सिस्टम विकसित किया है, जो विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों से निपटने में सक्षम है।