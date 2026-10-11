Kanpur News: आईआईटी कानपुर की टीमों ने जीते कई मैच

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फुटबॉल के पुरुष वर्ग में आईआईटी कानपुर ने एसजीएसआईटीएस को 3-0 से हराया। आईआईटी कानपुर बी ने केआईईटी को 3-1 और रामा को 3-0 से पराजित किया। वहीं, केआईईटी ने रामा के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की।टेबल टेनिस में आईआईटी जोधपुर ने आईआईटी कानपुर की कर्मचारी टीम को 3-1 से हराया जबकि इंटीग्रल विश्वविद्यालय ने आईआईआईटी जबलपुर को 3-2 से शिकस्त दी। महिला वर्ग में आईआईटी कानपुर की टीम ने केआईईटी को 2-0 से हराया।बास्केटबॉल में आईआईटी कानपुर की महिला कर्मचारी टीम ने आईआईआईटी जबलपुर और आरजीआईपीटी की टीमों को 2-0 के समान अंतर से पराजित किया। केआईईटी ने पीपीएन पीजी को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। रविवार को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेले जाएंगे।क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं ये टीमेंमहिला वर्ग में पूल-ए से आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी, पूल-बी से ओपी जिंदल और लखनऊ विश्वविद्यालय, पूल-सी से इंटीग्रल विश्वविद्यालय व एकेजीईसी, पूल-डी से आईआईआईटी दिल्ली और केआईईटी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में आईआईटी कानपुर-ए, आईआईटी कानपुर एलुमनी, ईआईटी फरीदाबाद, सिटी अकादमी, एकेजीईसी, केआईईटी, ओपी जिंदल और एमिटी विश्वविद्यालय ने अगले दौर में जगह बनाई।