Kanpur News: आईआईटी कानपुर की टीमों ने जीते कई मैच
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:34 AM IST
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:34 AM IST
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कानपुर। आईआईटी कानपुर में चल रहे तीन दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव उद्घोष-26 के दूसरे दिन शनिवार को टीम स्पर्धाओं के मुकाबलों में रोमांच बढ़ गया। पूल चरण के मैच पूरे होने के बाद महिला और पुरुष वर्ग में आठ-आठ टीमों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। दूसरे दिन आईआईटी कानपुर की टीमों ने कई मुकाबलों में जीत हासिल की।
फुटबॉल के पुरुष वर्ग में आईआईटी कानपुर ने एसजीएसआईटीएस को 3-0 से हराया। आईआईटी कानपुर बी ने केआईईटी को 3-1 और रामा को 3-0 से पराजित किया। वहीं, केआईईटी ने रामा के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की।
टेबल टेनिस में आईआईटी जोधपुर ने आईआईटी कानपुर की कर्मचारी टीम को 3-1 से हराया जबकि इंटीग्रल विश्वविद्यालय ने आईआईआईटी जबलपुर को 3-2 से शिकस्त दी। महिला वर्ग में आईआईटी कानपुर की टीम ने केआईईटी को 2-0 से हराया।
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बास्केटबॉल में आईआईटी कानपुर की महिला कर्मचारी टीम ने आईआईआईटी जबलपुर और आरजीआईपीटी की टीमों को 2-0 के समान अंतर से पराजित किया। केआईईटी ने पीपीएन पीजी को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। रविवार को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेले जाएंगे।
क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं ये टीमें
महिला वर्ग में पूल-ए से आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी, पूल-बी से ओपी जिंदल और लखनऊ विश्वविद्यालय, पूल-सी से इंटीग्रल विश्वविद्यालय व एकेजीईसी, पूल-डी से आईआईआईटी दिल्ली और केआईईटी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में आईआईटी कानपुर-ए, आईआईटी कानपुर एलुमनी, ईआईटी फरीदाबाद, सिटी अकादमी, एकेजीईसी, केआईईटी, ओपी जिंदल और एमिटी विश्वविद्यालय ने अगले दौर में जगह बनाई।
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फुटबॉल के पुरुष वर्ग में आईआईटी कानपुर ने एसजीएसआईटीएस को 3-0 से हराया। आईआईटी कानपुर बी ने केआईईटी को 3-1 और रामा को 3-0 से पराजित किया। वहीं, केआईईटी ने रामा के खिलाफ 3-0 से जीत दर्ज की।
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टेबल टेनिस में आईआईटी जोधपुर ने आईआईटी कानपुर की कर्मचारी टीम को 3-1 से हराया जबकि इंटीग्रल विश्वविद्यालय ने आईआईआईटी जबलपुर को 3-2 से शिकस्त दी। महिला वर्ग में आईआईटी कानपुर की टीम ने केआईईटी को 2-0 से हराया।
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बास्केटबॉल में आईआईटी कानपुर की महिला कर्मचारी टीम ने आईआईआईटी जबलपुर और आरजीआईपीटी की टीमों को 2-0 के समान अंतर से पराजित किया। केआईईटी ने पीपीएन पीजी को 2-1 से हराकर जीत दर्ज की। रविवार को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेले जाएंगे।
क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं ये टीमें
महिला वर्ग में पूल-ए से आईआईटी कानपुर और आईआईटी गुवाहाटी, पूल-बी से ओपी जिंदल और लखनऊ विश्वविद्यालय, पूल-सी से इंटीग्रल विश्वविद्यालय व एकेजीईसी, पूल-डी से आईआईआईटी दिल्ली और केआईईटी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में आईआईटी कानपुर-ए, आईआईटी कानपुर एलुमनी, ईआईटी फरीदाबाद, सिटी अकादमी, एकेजीईसी, केआईईटी, ओपी जिंदल और एमिटी विश्वविद्यालय ने अगले दौर में जगह बनाई।