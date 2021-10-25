Kanpur News: दीपों की रोशनी से जगमगाए घर, लोगों ने की आतिशबाजी

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दिवाली पर घरों की छतों, मुंडेरों, आंगन और मुख्य द्वार पर मिट्टी के दीपक जलाए गए। वहीं रंग-बिरंगी बिजली की झालरों से सजे मकान और प्रतिष्ठान आकर्षण का केंद्र रहे। दीपों और झालरों की रोशनी से पूरा क्षेत्र जगमगा उठा। महिलाओं और युवतियों ने परिवार के साथ दीप जलाकर त्योहार की खुशियां मनाईं। वहीं, बच्चों और युवाओं में आतिशबाजी को लेकर खासा उत्साह रहा।बच्चों ने फुलझड़ी, अनार और रंग-बिरंगी चरखी जलाकर दिवाली का आनंद लिया। युवाओं ने आसमान में रंग-बिरंगी रोशनी बिखेरने वाली आतिशबाजी की। कोई अनार जलाकर खुशियां मनाता दिखा तो कोई फुलझड़ी के साथ फोटो खिंचवाता नजर आया। देर रात तक पटाखे छुड़ाने और आतिशबाजी का सिलसिला चलता रहा। त्योहार पर घरों में पकवान और मिठाइयां भी बनाई गईं। लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दीं।