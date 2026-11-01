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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Hookah bar found operating in Gujaini; operator arrested

Kanpur News: गुजैनी में चलता मिला हुक्काबार, संचालक गिरफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 02:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:45 AM IST
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Hookah bar found operating in Gujaini; operator arrested
कानपुर। हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद शहर में हुक्काबार बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने गुजैनी में रेस्टोरेंट की आड़ में संचालित हुक्का बार में छापा मारकर संचालक जरौली फेस-टू निवासी रोहित यादव को गिरफ्तार किया। मौके पर हुक्का पीते मिले युवक-युवतियों को चेतावनी देने और जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ा गया। गुजैनी थाना प्रभारी राजन शर्मा ने बताया कि जरौली फेस-टू स्थित वी-जोन रेस्टोरेंट में हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। पुलिस को देखकर रेस्टोरेंट में अफरातफरी मच गई। मौके से तीन हुक्के, पांच चिलम, पांच पाइप, एक कोल पैकेट, फ्लेवरयुक्त तंबाकू से भरे पांच सफेद डिब्बे, तीन क्लाउड बरामद किया। (संवाद)
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