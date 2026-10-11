Kanpur News: महंगे सोने ने बदला ट्रेंड, 18 कैरेट के गहनों की बढ़ी मांग

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इस साल जनवरी में सोने-चांदी के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। चांदी चार लाख रुपये प्रति किलो और सोना 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था। हालांकि अब कीमतों में कुछ अंतर आया है, लेकिन भाव अब भी ऊंचे बने हुए हैं। इसके चलते ग्राहकों की खरीदारी का रुझान बदल रहा है। शहर में सामान्य दिनों में पहले 35 किलो सोने और 200 किलो चांदी की बिक्री होती थी। हालांकि कीमतों में उतार-चढ़ाव और सोने के गहनों की खरीद से बचने की अपील का कारोबार पर नकारात्मक असर पड़ा था। अब बाजार में त्योहारी बिक्री शुरू होने से कारोबारियों को उम्मीद बंधी है। उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के मंत्री रामकिशोर मिश्रा ने बताया कि 18 कैरेट के गहने अपेक्षाकृत सस्ते और टिकाऊ होते हैं। नवरात्र में अच्छे कारोबार की उम्मीद है।

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कानपुर। सोने-चांदी के भावों में तेजी के चलते शहर के सराफा बाजार में 18 कैरेट के गहनों की मांग बढ़ गई है। पहले 20 और 22 कैरेट के गहनों का चलन अधिक था लेकिन अब ग्राहक कम कीमत और टिकाऊ होने के कारण 18 कैरेट की ज्वैलरी पसंद कर रहे हैं। बाजार में हल्की ज्वैलरी की मांग भी बढ़ी है।