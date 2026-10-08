फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   HBTU students will learn the nuances of nanotechnology.

Kanpur News: एचबीटीयू के छात्र सीखेंगे नैनोटेक्नोलॉजी की बारीकियां

Thu, 08 Oct 2026 02:52 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:52 AM IST
विज्ञापन
HBTU students will learn the nuances of nanotechnology.
कानपुर। छात्रों को नैनोटेक्नोलॉजी रिसर्च में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने ई-स्पिन नैनोटेक के साथ समझौता किया है। इस समझौते से अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, छात्रों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग मिलेगा। एचबीटीयू में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रो. समशेर की मौजूदगी में रजिस्ट्रार अमित राठौर और ई-स्पिन नैनोटेक के डायरेक्टर डॉ. संदीप पाटिल ने समझौता किया।
विज्ञापन


प्लास्टिक टेक्नोलॉजी विभाग के डॉ. प्रजेश नायक ने कहा कि भविष्य में संयुक्त शोध परियोजनाओं, तकनीकी प्रशिक्षण, विद्यार्थियों के औद्योगिक प्रशिक्षण, विशेषज्ञ व्याख्यान, नवाचार गतिविधियों तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस मौके पर प्रो. पीकेएस यादव, डॉ. सोमा बनर्जी, डॉ. मनीष कुमार, डॉ. पूजा रानी, मो. राशिद खान, मालिका सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed