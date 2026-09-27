सत्ता का संग्राम: सपा विधायक के कामकाज से कितनी संतुष्ट है जनता? जानिए, मतदाताओं की चुनावी प्राथमिकताएं

सत्ता का संग्राम: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। भाजपा, सपा, कांग्रेस और बसपा समेत तमाम दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच जनता के बीच जाकर क्षेत्र के मुद्दों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को समझने के लिए अमर उजाला की टीम ‘सत्ता का संग्राम’ अभियान के तहत कानपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। यहां स्थानीय लोगों ने विधायक के कामकाज और क्षेत्र में विकास की स्थिति को लेकर अपनी राय रखी। कुछ लोगों ने सड़क, पानी और जलभराव जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया, तो महिलाओं और व्यापारियों ने कानून व्यवस्था में हुए बदलाव की चर्चा की। वहीं, स्थानीय लोगों ने उद्योग, लेदर कारोबार और ओडीओपी योजना को लेकर भी अपनी बात रखी। 2027 के चुनाव में जनता किन मुद्दों को सबसे अहम मान रही है और मौजूदा विधायक के कामकाज को लेकर क्या राय है, पढ़िए कानपुर कैंट की ग्राउंड रिपोर्ट...

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